Mis on The Resistance Cat ($RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Resistance Cat ($RECA) allikas Ametlik veebisait

The Resistance Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Resistance Cat ($RECA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Resistance Cat ($RECA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Resistance Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Resistance Cat hinna ennustust kohe!

$RECA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika

The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $RECA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Resistance Cat ($RECA) kohta Kui palju on The Resistance Cat ($RECA) tänapäeval väärt? Reaalajas $RECA hind USD on 0.056736 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $RECA/USD hind? $ 0.056736 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $RECA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Resistance Cat turukapitalisatsioon? $RECA turukapitalisatsioon on $ 558.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $RECA ringlev varu? $RECA ringlev varu on 9.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $RECA (ATH) hind? $RECA saavutab ATH hinna summas 0.887984 USD . Mis oli kõigi aegade $RECA madalaim (ATL) hind? $RECA nägi ATL hinda summas 0.00981998 USD . Milline on $RECA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $RECA kauplemismaht on -- USD . Kas $RECA sel aastal kõrgemale ka suundub? $RECA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $RECA hinna ennustust

The Resistance Cat ($RECA) Olulised valdkonna uudised