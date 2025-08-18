Rohkem infot GOP

The Republican Party logo

The Republican Party hind (GOP)

Loendis mitteolevad

1 GOP/USD reaalajas hind:

--
----
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Republican Party (GOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:48:30 (UTC+8)

The Republican Party (GOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.03%

+0.62%

+0.62%

The Republican Party (GOP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOP muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +0.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Republican Party (GOP) – turuteave

$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K

--
----

$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K

8.08B
8.08B 8.08B

8,081,000,000.0
8,081,000,000.0 8,081,000,000.0

The Republican Party praegune turukapitalisatsioon on $ 23.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOP ringlev varu on 8.08B, mille koguvaru on 8081000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.10K.

The Republican Party (GOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Republican Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Republican Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Republican Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Republican Party ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.03%
30 päeva$ 0-7.04%
60 päeva$ 0+54.28%
90 päeva$ 0--

Mis on The Republican Party (GOP)

GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Republican Party (GOP) allikas

Ametlik veebisait

The Republican Party hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Republican Party (GOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Republican Party (GOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Republican Party nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Republican Party hinna ennustust kohe!

GOP kohalike valuutade suhtes

The Republican Party (GOP) tokenoomika

The Republican Party (GOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Republican Party (GOP) kohta

Kui palju on The Republican Party (GOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOP/USD hind?
Praegune hind GOP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Republican Party turukapitalisatsioon?
GOP turukapitalisatsioon on $ 23.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOP ringlev varu?
GOP ringlev varu on 8.08B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOP (ATH) hind?
GOP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GOP madalaim (ATL) hind?
GOP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOP kauplemismaht on -- USD.
Kas GOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:48:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.