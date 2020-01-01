The Professor (LAB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Professor (LAB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Professor (LAB) teave $LAB empowers holders to shape the future of the token, fuel innovation, and reap the rewards of collective success. The 1st meme social experiment 🧪 Ametlik veebisait: https://madlabsol.io Ostke LAB kohe!

The Professor (LAB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Professor (LAB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.49K $ 53.49K $ 53.49K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.49K $ 53.49K $ 53.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02725935 $ 0.02725935 $ 0.02725935 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The Professor (LAB) hinna kohta

The Professor (LAB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Professor (LAB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAB tokeni tokenoomikat, avastage LAB tokeni reaalajas hinda!

LAB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAB võiks suunduda? Meie LAB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAB tokeni hinna ennustust kohe!

