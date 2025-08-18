Rohkem infot LAB

LAB Hinnainfo

LAB Ametlik veebisait

LAB Tokenoomika

LAB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

The Professor logo

The Professor hind (LAB)

Loendis mitteolevad

1 LAB/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Professor (LAB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:05:53 (UTC+8)

The Professor (LAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02725935
$ 0.02725935$ 0.02725935

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.65%

-15.40%

-15.40%

The Professor (LAB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LAB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02725935 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LAB muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.65% 24 tunni vältel -15.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Professor (LAB) – turuteave

$ 51.71K
$ 51.71K$ 51.71K

--
----

$ 51.71K
$ 51.71K$ 51.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Professor praegune turukapitalisatsioon on $ 51.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.71K.

The Professor (LAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Professor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Professor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Professor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Professor ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.65%
30 päeva$ 0-0.55%
60 päeva$ 0-39.24%
90 päeva$ 0--

Mis on The Professor (LAB)

$LAB empowers holders to shape the future of the token, fuel innovation, and reap the rewards of collective success. The 1st meme social experiment 🧪

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Professor (LAB) allikas

Ametlik veebisait

The Professor hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Professor (LAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Professor (LAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Professor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Professor hinna ennustust kohe!

LAB kohalike valuutade suhtes

The Professor (LAB) tokenoomika

The Professor (LAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Professor (LAB) kohta

Kui palju on The Professor (LAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAB/USD hind?
Praegune hind LAB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Professor turukapitalisatsioon?
LAB turukapitalisatsioon on $ 51.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAB ringlev varu?
LAB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAB (ATH) hind?
LAB saavutab ATH hinna summas 0.02725935 USD.
Mis oli kõigi aegade LAB madalaim (ATL) hind?
LAB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAB kauplemismaht on -- USD.
Kas LAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:05:53 (UTC+8)

The Professor (LAB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.