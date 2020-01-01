The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) teave PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 Ostke PEAGUY kohe!

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.01K $ 17.01K $ 17.01K Koguvaru: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M Ringlev varu: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.01K $ 17.01K $ 17.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) hinna kohta

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEAGUY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEAGUY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEAGUY tokeni tokenoomikat, avastage PEAGUY tokeni reaalajas hinda!

PEAGUY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEAGUY võiks suunduda? Meie PEAGUY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEAGUY tokeni hinna ennustust kohe!

