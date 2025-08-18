Mis on The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) allikas Ametlik veebisait

The Pea Guy by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Pea Guy by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Pea Guy by Virtuals hinna ennustust kohe!

PEAGUY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEAGUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kohta Kui palju on The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tänapäeval väärt? Reaalajas PEAGUY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEAGUY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEAGUY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Pea Guy by Virtuals turukapitalisatsioon? PEAGUY turukapitalisatsioon on $ 16.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEAGUY ringlev varu? PEAGUY ringlev varu on 910.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAGUY (ATH) hind? PEAGUY saavutab ATH hinna summas 0.0038774 USD . Mis oli kõigi aegade PEAGUY madalaim (ATL) hind? PEAGUY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEAGUY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEAGUY kauplemismaht on -- USD . Kas PEAGUY sel aastal kõrgemale ka suundub? PEAGUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAGUY hinna ennustust

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Olulised valdkonna uudised