The Other Party (POD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Other Party (POD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Other Party (POD) teave The Other Party. Choose life. Choose The Other Party. Choose Pure Democracy. Decentralise The Nation. Ametlik veebisait: https://www.otherparty.co.uk/ Ostke POD kohe!

The Other Party (POD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Other Party (POD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.96K Koguvaru: $ 3.55T Ringlev varu: $ 3.55T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave The Other Party (POD) hinna kohta

The Other Party (POD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Other Party (POD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POD tokeni tokenoomikat, avastage POD tokeni reaalajas hinda!

POD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POD võiks suunduda? Meie POD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POD tokeni hinna ennustust kohe!

