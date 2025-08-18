Rohkem infot POD

The Other Party logo

The Other Party hind (POD)

Loendis mitteolevad

1 POD/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Other Party (POD) reaalajas hinnagraafik
The Other Party (POD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.95%

+18.22%

+18.22%

The Other Party (POD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POD muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.95% 24 tunni vältel +18.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Other Party (POD) – turuteave

$ 34.55K
$ 34.55K$ 34.55K

--
----

$ 34.55K
$ 34.55K$ 34.55K

3.55T
3.55T 3.55T

3,554,457,000,000.0
3,554,457,000,000.0 3,554,457,000,000.0

The Other Party praegune turukapitalisatsioon on $ 34.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POD ringlev varu on 3.55T, mille koguvaru on 3554457000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.55K.

The Other Party (POD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Other Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Other Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Other Party ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Other Party ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.95%
30 päeva$ 0+3.85%
60 päeva$ 0+5.42%
90 päeva$ 0--

Mis on The Other Party (POD)

The Other Party. Choose life. Choose The Other Party. Choose Pure Democracy. Decentralise The Nation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Other Party (POD) allikas

Ametlik veebisait

The Other Party hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Other Party (POD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Other Party (POD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Other Party nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Other Party hinna ennustust kohe!

POD kohalike valuutade suhtes

The Other Party (POD) tokenoomika

The Other Party (POD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Other Party (POD) kohta

Kui palju on The Other Party (POD) tänapäeval väärt?
Reaalajas POD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POD/USD hind?
Praegune hind POD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Other Party turukapitalisatsioon?
POD turukapitalisatsioon on $ 34.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POD ringlev varu?
POD ringlev varu on 3.55T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POD (ATH) hind?
POD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade POD madalaim (ATL) hind?
POD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POD kauplemismaht on -- USD.
Kas POD sel aastal kõrgemale ka suundub?
POD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.