The Notwork (NOTWORK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Notwork (NOTWORK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Notwork (NOTWORK) teave The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic. Ametlik veebisait: https://thenotwork.cc/ Valge raamat: https://thenotwork.cc/ Ostke NOTWORK kohe!

The Notwork (NOTWORK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Notwork (NOTWORK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Koguvaru: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Ringlev varu: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The Notwork (NOTWORK) hinna kohta

The Notwork (NOTWORK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Notwork (NOTWORK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTWORK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTWORK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTWORK tokeni tokenoomikat, avastage NOTWORK tokeni reaalajas hinda!

NOTWORK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTWORK võiks suunduda? Meie NOTWORK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOTWORK tokeni hinna ennustust kohe!

