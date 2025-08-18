Mis on The Notwork (NOTWORK)

The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on The Notwork (NOTWORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Notwork (NOTWORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Notwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

The Notwork (NOTWORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTWORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Notwork (NOTWORK) kohta Kui palju on The Notwork (NOTWORK) tänapäeval väärt? Reaalajas NOTWORK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOTWORK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOTWORK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Notwork turukapitalisatsioon? NOTWORK turukapitalisatsioon on $ 51.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOTWORK ringlev varu? NOTWORK ringlev varu on 9.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOTWORK (ATH) hind? NOTWORK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NOTWORK madalaim (ATL) hind? NOTWORK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NOTWORK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOTWORK kauplemismaht on -- USD . Kas NOTWORK sel aastal kõrgemale ka suundub? NOTWORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOTWORK hinna ennustust

