The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) teave Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Ametlik veebisait: https://dengdeng.live/ Ostke DENGDENG kohe!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Koguvaru: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Ringlev varu: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) hinna kohta

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DENGDENG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DENGDENG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DENGDENG tokeni tokenoomikat, avastage DENGDENG tokeni reaalajas hinda!

DENGDENG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DENGDENG võiks suunduda? Meie DENGDENG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DENGDENG tokeni hinna ennustust kohe!

