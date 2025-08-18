Rohkem infot DENGDENG

The Most Expensive Shiba Inu logo

The Most Expensive Shiba Inu hind (DENGDENG)

Loendis mitteolevad

1 DENGDENG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) reaalajas hinnagraafik
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.79%

+17.79%

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DENGDENG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DENGDENGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DENGDENG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +17.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) – turuteave

$ 6.88K
$ 6.88K$ 6.88K

--
----

$ 6.88K
$ 6.88K$ 6.88K

999.54M
999.54M 999.54M

999,540,936.167356
999,540,936.167356 999,540,936.167356

The Most Expensive Shiba Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 6.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DENGDENG ringlev varu on 999.54M, mille koguvaru on 999540936.167356. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.88K.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Most Expensive Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Most Expensive Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Most Expensive Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Most Expensive Shiba Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.41%
60 päeva$ 0+11.91%
90 päeva$ 0--

Mis on The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) allikas

Ametlik veebisait

The Most Expensive Shiba Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Most Expensive Shiba Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Most Expensive Shiba Inu hinna ennustust kohe!

DENGDENG kohalike valuutade suhtes

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DENGDENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) kohta

Kui palju on The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tänapäeval väärt?
Reaalajas DENGDENG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DENGDENG/USD hind?
Praegune hind DENGDENG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Most Expensive Shiba Inu turukapitalisatsioon?
DENGDENG turukapitalisatsioon on $ 6.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DENGDENG ringlev varu?
DENGDENG ringlev varu on 999.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DENGDENG (ATH) hind?
DENGDENG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DENGDENG madalaim (ATL) hind?
DENGDENG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DENGDENG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DENGDENG kauplemismaht on -- USD.
Kas DENGDENG sel aastal kõrgemale ka suundub?
DENGDENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DENGDENG hinna ennustust.
