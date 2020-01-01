THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THE MEME GAME (MEMEGAME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THE MEME GAME (MEMEGAME) teave $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Ametlik veebisait: https://memegame.io/ Valge raamat: https://memegame.io/

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THE MEME GAME (MEMEGAME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.41K $ 11.41K $ 11.41K Koguvaru: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M Ringlev varu: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.41K $ 11.41K $ 11.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave THE MEME GAME (MEMEGAME) hinna kohta

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMEGAME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMEGAME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMEGAME tokeni tokenoomikat, avastage MEMEGAME tokeni reaalajas hinda!

MEMEGAME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMEGAME võiks suunduda? Meie MEMEGAME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMEGAME tokeni hinna ennustust kohe!

