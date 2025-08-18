Mis on The Martian Dog (MARVIN)

Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.

The Martian Dog (MARVIN) tokenoomika

The Martian Dog (MARVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Martian Dog (MARVIN) kohta Kui palju on The Martian Dog (MARVIN) tänapäeval väärt? Reaalajas MARVIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARVIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARVIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Martian Dog turukapitalisatsioon? MARVIN turukapitalisatsioon on $ 208.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARVIN ringlev varu? MARVIN ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARVIN (ATH) hind? MARVIN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MARVIN madalaim (ATL) hind? MARVIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MARVIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARVIN kauplemismaht on -- USD . Kas MARVIN sel aastal kõrgemale ka suundub? MARVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARVIN hinna ennustust

