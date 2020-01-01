The Last Play (RETIRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Last Play (RETIRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Last Play (RETIRE) teave The Last Play is Crypto's 401k. RETIRE is more than a coin; it's The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we're focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn't just a meme —it's a purpose-driven commitment to building a legacy. Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1852918705610534962

The Last Play (RETIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Last Play (RETIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Koguvaru: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ringlev varu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01624073 $ 0.01624073 $ 0.01624073 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00331203 $ 0.00331203 $ 0.00331203

The Last Play (RETIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Last Play (RETIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

RETIRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RETIRE võiks suunduda? Meie RETIRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

