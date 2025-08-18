Rohkem infot RETIRE

The Last Play logo

The Last Play hind (RETIRE)

Loendis mitteolevad

1 RETIRE/USD reaalajas hind:

$0.00389849
$0.00389849$0.00389849
-12.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Last Play (RETIRE) reaalajas hinnagraafik
The Last Play (RETIRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00379312
$ 0.00379312$ 0.00379312
24 h madal
$ 0.00460634
$ 0.00460634$ 0.00460634
24 h kõrge

$ 0.00379312
$ 0.00379312$ 0.00379312

$ 0.00460634
$ 0.00460634$ 0.00460634

$ 0.01624073
$ 0.01624073$ 0.01624073

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-12.45%

-4.19%

-4.19%

The Last Play (RETIRE) reaalajas hind on $0.0039038. Viimase 24 tunni jooksul RETIRE kaubeldud madalaim $ 0.00379312 ja kõrgeim $ 0.00460634 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETIREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01624073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RETIRE muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -12.45% 24 tunni vältel -4.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Last Play (RETIRE) – turuteave

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

--
----

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

999.83M
999.83M 999.83M

999,825,754.62518
999,825,754.62518 999,825,754.62518

The Last Play praegune turukapitalisatsioon on $ 3.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RETIRE ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999825754.62518. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.91M.

The Last Play (RETIRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Last Play ja USD hinnamuutus $ -0.000555363776205946.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Last Play ja USD hinnamuutus $ +0.0054659309.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Last Play ja USD hinnamuutus $ +0.0049307285.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Last Play ja USD hinnamuutus $ +0.0028478941392186324.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000555363776205946-12.45%
30 päeva$ +0.0054659309+140.02%
60 päeva$ +0.0049307285+126.31%
90 päeva$ +0.0028478941392186324+269.71%

Mis on The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Last Play (RETIRE) allikas

Ametlik veebisait

The Last Play hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Last Play (RETIRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Last Play (RETIRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Last Play nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Last Play hinna ennustust kohe!

RETIRE kohalike valuutade suhtes

The Last Play (RETIRE) tokenoomika

The Last Play (RETIRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETIRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Last Play (RETIRE) kohta

Kui palju on The Last Play (RETIRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RETIRE hind USD on 0.0039038 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RETIRE/USD hind?
Praegune hind RETIRE/USD on $ 0.0039038. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Last Play turukapitalisatsioon?
RETIRE turukapitalisatsioon on $ 3.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RETIRE ringlev varu?
RETIRE ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETIRE (ATH) hind?
RETIRE saavutab ATH hinna summas 0.01624073 USD.
Mis oli kõigi aegade RETIRE madalaim (ATL) hind?
RETIRE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RETIRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RETIRE kauplemismaht on -- USD.
Kas RETIRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RETIRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETIRE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:07:55 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.