Rohkem infot TIG

TIG Hinnainfo

TIG Valge raamat

TIG Ametlik veebisait

TIG Tokenoomika

TIG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

The Innovation Game logo

The Innovation Game hind (TIG)

Loendis mitteolevad

1 TIG/USD reaalajas hind:

$0.985381
$0.985381$0.985381
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Innovation Game (TIG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:53 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.940601
$ 0.940601$ 0.940601
24 h madal
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24 h kõrge

$ 0.940601
$ 0.940601$ 0.940601

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

$ 0.116623
$ 0.116623$ 0.116623

-4.81%

-0.98%

-28.21%

-28.21%

The Innovation Game (TIG) reaalajas hind on $0.983968. Viimase 24 tunni jooksul TIG kaubeldud madalaim $ 0.940601 ja kõrgeim $ 1.046 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.3 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.116623.

Lüliajalise tootluse osas on TIG muutunud -4.81% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -28.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Innovation Game (TIG) – turuteave

$ 23.33M
$ 23.33M$ 23.33M

--
----

$ 44.84M
$ 44.84M$ 44.84M

23.71M
23.71M 23.71M

45,568,872.10855455
45,568,872.10855455 45,568,872.10855455

The Innovation Game praegune turukapitalisatsioon on $ 23.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIG ringlev varu on 23.71M, mille koguvaru on 45568872.10855455. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.84M.

The Innovation Game (TIG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Innovation Game ja USD hinnamuutus $ -0.0098114743381324.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Innovation Game ja USD hinnamuutus $ -0.5062891235.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Innovation Game ja USD hinnamuutus $ +0.6916505897.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Innovation Game ja USD hinnamuutus $ +0.77213939038495676.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0098114743381324-0.98%
30 päeva$ -0.5062891235-51.45%
60 päeva$ +0.6916505897+70.29%
90 päeva$ +0.77213939038495676+364.51%

Mis on The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Innovation Game (TIG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

The Innovation Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Innovation Game (TIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Innovation Game (TIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Innovation Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Innovation Game hinna ennustust kohe!

TIG kohalike valuutade suhtes

The Innovation Game (TIG) tokenoomika

The Innovation Game (TIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Innovation Game (TIG) kohta

Kui palju on The Innovation Game (TIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIG hind USD on 0.983968 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIG/USD hind?
Praegune hind TIG/USD on $ 0.983968. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Innovation Game turukapitalisatsioon?
TIG turukapitalisatsioon on $ 23.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIG ringlev varu?
TIG ringlev varu on 23.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIG (ATH) hind?
TIG saavutab ATH hinna summas 4.3 USD.
Mis oli kõigi aegade TIG madalaim (ATL) hind?
TIG nägi ATL hinda summas 0.116623 USD.
Milline on TIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIG kauplemismaht on -- USD.
Kas TIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:53 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.