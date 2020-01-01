The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The ILLUSION Project (ILLUSION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The ILLUSION Project (ILLUSION) teave The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Ametlik veebisait: https://gen-jut-su.com Valge raamat: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Ostke ILLUSION kohe!

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The ILLUSION Project (ILLUSION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.54K $ 7.54K $ 7.54K Koguvaru: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ringlev varu: $ 524.59M $ 524.59M $ 524.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.38K $ 14.38K $ 14.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The ILLUSION Project (ILLUSION) hinna kohta

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ILLUSION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ILLUSION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ILLUSION tokeni tokenoomikat, avastage ILLUSION tokeni reaalajas hinda!

ILLUSION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ILLUSION võiks suunduda? Meie ILLUSION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ILLUSION tokeni hinna ennustust kohe!

