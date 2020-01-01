The HUSL (HUSL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The HUSL (HUSL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The HUSL (HUSL) teave The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Ametlik veebisait: https://thehusl.io/ Ostke HUSL kohe!

The HUSL (HUSL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The HUSL (HUSL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 Koguvaru: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Ringlev varu: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.00K $ 70.00K $ 70.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.73 $ 4.73 $ 4.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00100027 $ 0.00100027 $ 0.00100027 Lisateave The HUSL (HUSL) hinna kohta

The HUSL (HUSL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The HUSL (HUSL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUSL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUSL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUSL tokeni tokenoomikat, avastage HUSL tokeni reaalajas hinda!

HUSL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUSL võiks suunduda? Meie HUSL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUSL tokeni hinna ennustust kohe!

