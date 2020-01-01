The Grays Currency (PTGC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Grays Currency (PTGC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Grays Currency (PTGC) teave 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Ametlik veebisait: https://www.pulsetgc.com/ Ostke PTGC kohe!

The Grays Currency (PTGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Grays Currency (PTGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 169.07M $ 169.07M $ 169.07M Koguvaru: $ 291.06B $ 291.06B $ 291.06B Ringlev varu: $ 291.06B $ 291.06B $ 291.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 169.07M $ 169.07M $ 169.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005824 $ 0.0005824 $ 0.0005824 Lisateave The Grays Currency (PTGC) hinna kohta

The Grays Currency (PTGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Grays Currency (PTGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTGC tokeni tokenoomikat, avastage PTGC tokeni reaalajas hinda!

PTGC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTGC võiks suunduda? Meie PTGC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTGC tokeni hinna ennustust kohe!

