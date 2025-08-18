Mis on The Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

The Grays Currency (PTGC) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Grays Currency (PTGC) kohta Kui palju on The Grays Currency (PTGC) tänapäeval väärt? Reaalajas PTGC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PTGC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PTGC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Grays Currency turukapitalisatsioon? PTGC turukapitalisatsioon on $ 187.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PTGC ringlev varu? PTGC ringlev varu on 291.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTGC (ATH) hind? PTGC saavutab ATH hinna summas 0.00132623 USD . Mis oli kõigi aegade PTGC madalaim (ATL) hind? PTGC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PTGC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PTGC kauplemismaht on -- USD . Kas PTGC sel aastal kõrgemale ka suundub? PTGC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTGC hinna ennustust

