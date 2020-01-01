The First Meme (FIRST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The First Meme (FIRST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The First Meme (FIRST) teave The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp! Ametlik veebisait: https://thefirst.meme Ostke FIRST kohe!

The First Meme (FIRST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The First Meme (FIRST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 564.46K $ 564.46K $ 564.46K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 564.46K $ 564.46K $ 564.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00193145 $ 0.00193145 $ 0.00193145 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005617 $ 0.0005617 $ 0.0005617 Lisateave The First Meme (FIRST) hinna kohta

The First Meme (FIRST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The First Meme (FIRST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIRST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIRST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIRST tokeni tokenoomikat, avastage FIRST tokeni reaalajas hinda!

FIRST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIRST võiks suunduda? Meie FIRST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIRST tokeni hinna ennustust kohe!

