The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

The First Meme hinna ennustus (USD)

Kui palju on The First Meme (FIRST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The First Meme (FIRST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The First Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

The First Meme (FIRST) tokenoomika

The First Meme (FIRST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on The First Meme (FIRST) tänapäeval väärt? Reaalajas FIRST hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIRST/USD hind? $ 0 . Milline on The First Meme turukapitalisatsioon? FIRST turukapitalisatsioon on $ 557.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIRST ringlev varu? FIRST ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRST (ATH) hind? FIRST saavutab ATH hinna summas 0.00193145 USD . Mis oli kõigi aegade FIRST madalaim (ATL) hind? FIRST nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FIRST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIRST kauplemismaht on -- USD . Kas FIRST sel aastal kõrgemale ka suundub? FIRST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

