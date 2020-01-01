THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) teave This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Ametlik veebisait: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Ostke SHITCOIN kohe!

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.92K $ 32.92K $ 32.92K Koguvaru: $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M Ringlev varu: $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.92K $ 32.92K $ 32.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) hinna kohta

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHITCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHITCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHITCOIN tokeni tokenoomikat, avastage SHITCOIN tokeni reaalajas hinda!

SHITCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHITCOIN võiks suunduda? Meie SHITCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHITCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

