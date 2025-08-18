Rohkem infot $TES

The Eid Sheep logo

The Eid Sheep hind ($TES)

Loendis mitteolevad

1 $TES/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Eid Sheep ($TES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:47:53 (UTC+8)

The Eid Sheep ($TES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.89%

-1.89%

The Eid Sheep ($TES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $TES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $TESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $TES muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Eid Sheep ($TES) – turuteave

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

--
----

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,092.854892
999,754,092.854892 999,754,092.854892

The Eid Sheep praegune turukapitalisatsioon on $ 4.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $TES ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999754092.854892. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.06K.

The Eid Sheep ($TES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Eid Sheep ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Eid Sheep ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Eid Sheep ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Eid Sheep ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-1.79%
60 päeva$ 0-99.21%
90 päeva$ 0--

Mis on The Eid Sheep ($TES)

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

Üksuse The Eid Sheep ($TES) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

The Eid Sheep hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Eid Sheep ($TES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Eid Sheep ($TES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Eid Sheep nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Eid Sheep hinna ennustust kohe!

$TES kohalike valuutade suhtes

The Eid Sheep ($TES) tokenoomika

The Eid Sheep ($TES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Eid Sheep ($TES) kohta

Kui palju on The Eid Sheep ($TES) tänapäeval väärt?
Reaalajas $TES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $TES/USD hind?
Praegune hind $TES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Eid Sheep turukapitalisatsioon?
$TES turukapitalisatsioon on $ 4.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $TES ringlev varu?
$TES ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $TES (ATH) hind?
$TES saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $TES madalaim (ATL) hind?
$TES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $TES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $TES kauplemismaht on -- USD.
Kas $TES sel aastal kõrgemale ka suundub?
$TES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $TES hinna ennustust.
The Eid Sheep ($TES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.