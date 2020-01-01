THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THE EAR STAYS ON (EAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) teave After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Ametlik veebisait: https://theearstayson.xyz/ Ostke EAR kohe!

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THE EAR STAYS ON (EAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Koguvaru: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ringlev varu: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave THE EAR STAYS ON (EAR) hinna kohta

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EAR tokeni tokenoomikat, avastage EAR tokeni reaalajas hinda!

EAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EAR võiks suunduda? Meie EAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EAR tokeni hinna ennustust kohe!

