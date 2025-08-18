Rohkem infot EAR

EAR Hinnainfo

EAR Ametlik veebisait

EAR Tokenoomika

EAR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

THE EAR STAYS ON logo

THE EAR STAYS ON hind (EAR)

Loendis mitteolevad

1 EAR/USD reaalajas hind:

--
----
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
THE EAR STAYS ON (EAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:19:44 (UTC+8)

THE EAR STAYS ON (EAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238649
$ 0.00238649$ 0.00238649

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

-6.92%

-1.74%

-1.74%

THE EAR STAYS ON (EAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00238649 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EAR muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THE EAR STAYS ON (EAR) – turuteave

$ 38.92K
$ 38.92K$ 38.92K

--
----

$ 38.92K
$ 38.92K$ 38.92K

990.00M
990.00M 990.00M

989,996,871.0
989,996,871.0 989,996,871.0

THE EAR STAYS ON praegune turukapitalisatsioon on $ 38.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EAR ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 989996871.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.92K.

THE EAR STAYS ON (EAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse THE EAR STAYS ON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse THE EAR STAYS ON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse THE EAR STAYS ON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse THE EAR STAYS ON ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.92%
30 päeva$ 0-22.53%
60 päeva$ 0-10.84%
90 päeva$ 0--

Mis on THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse THE EAR STAYS ON (EAR) allikas

Ametlik veebisait

THE EAR STAYS ON hinna ennustus (USD)

Kui palju on THE EAR STAYS ON (EAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THE EAR STAYS ON (EAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THE EAR STAYS ON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THE EAR STAYS ON hinna ennustust kohe!

EAR kohalike valuutade suhtes

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THE EAR STAYS ON (EAR) kohta

Kui palju on THE EAR STAYS ON (EAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas EAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EAR/USD hind?
Praegune hind EAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THE EAR STAYS ON turukapitalisatsioon?
EAR turukapitalisatsioon on $ 38.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EAR ringlev varu?
EAR ringlev varu on 990.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EAR (ATH) hind?
EAR saavutab ATH hinna summas 0.00238649 USD.
Mis oli kõigi aegade EAR madalaim (ATL) hind?
EAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EAR kauplemismaht on -- USD.
Kas EAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
EAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:19:44 (UTC+8)

THE EAR STAYS ON (EAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.