THE EAR STAYS ON (EAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00238649$ 0.00238649 $ 0.00238649 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +0.91% Hinnamuutus (1 p) -6.92% Hinnamuutus (7 p) -1.74% Hinnamuutus (7 p) -1.74%

THE EAR STAYS ON (EAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00238649 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EAR muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THE EAR STAYS ON (EAR) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 38.92K$ 38.92K $ 38.92K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 38.92K$ 38.92K $ 38.92K Ringlev varu 990.00M 990.00M 990.00M Koguvaru 989,996,871.0 989,996,871.0 989,996,871.0

THE EAR STAYS ON praegune turukapitalisatsioon on $ 38.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EAR ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 989996871.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.92K.