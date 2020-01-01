The DUB Token (DUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The DUB Token (DUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The DUB Token (DUB) teave The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Ametlik veebisait: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Valge raamat: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token

The DUB Token (DUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The DUB Token (DUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 222.24K $ 222.24K $ 222.24K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 350.42M $ 350.42M $ 350.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 634.21K $ 634.21K $ 634.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00063421 $ 0.00063421 $ 0.00063421 Lisateave The DUB Token (DUB) hinna kohta

The DUB Token (DUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The DUB Token (DUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUB tokeni tokenoomikat, avastage DUB tokeni reaalajas hinda!

DUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUB võiks suunduda? Meie DUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

