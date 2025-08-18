Mis on The DUB Token (DUB)

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

Üksuse The DUB Token (DUB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The DUB Token (DUB) kohta Kui palju on The DUB Token (DUB) tänapäeval väärt? Reaalajas DUB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The DUB Token turukapitalisatsioon? DUB turukapitalisatsioon on $ 233.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUB ringlev varu? DUB ringlev varu on 350.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUB (ATH) hind? DUB saavutab ATH hinna summas 0.00245314 USD . Mis oli kõigi aegade DUB madalaim (ATL) hind? DUB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUB kauplemismaht on -- USD . Kas DUB sel aastal kõrgemale ka suundub? DUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUB hinna ennustust

