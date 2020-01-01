The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The dev is an Ape (APEDEV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The dev is an Ape (APEDEV) teave Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! Ametlik veebisait: https://apedev.tech/ Ostke APEDEV kohe!

The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The dev is an Ape (APEDEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Koguvaru: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ringlev varu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The dev is an Ape (APEDEV) hinna kohta

The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APEDEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APEDEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APEDEV tokeni tokenoomikat, avastage APEDEV tokeni reaalajas hinda!

APEDEV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APEDEV võiks suunduda? Meie APEDEV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APEDEV tokeni hinna ennustust kohe!

