Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

Kui palju on The dev is an Ape (APEDEV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The dev is an Ape (APEDEV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika

The dev is an Ape (APEDEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Milline on praegune APEDEV/USD hind? $ 0 . Milline on The dev is an Ape turukapitalisatsioon? APEDEV turukapitalisatsioon on $ 16.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on APEDEV ringlev varu? APEDEV ringlev varu on 999.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APEDEV (ATH) hind? APEDEV saavutab ATH hinna summas 0.00101993 USD . Mis oli kõigi aegade APEDEV madalaim (ATL) hind? APEDEV nägi ATL hinda summas 0 USD .

