Mis on The Breadverse (BREAD)

$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Breadverse (BREAD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

The Breadverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Breadverse (BREAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Breadverse (BREAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Breadverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Breadverse hinna ennustust kohe!

BREAD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Breadverse (BREAD) tokenoomika

The Breadverse (BREAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Breadverse (BREAD) kohta Kui palju on The Breadverse (BREAD) tänapäeval väärt? Reaalajas BREAD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BREAD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BREAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Breadverse turukapitalisatsioon? BREAD turukapitalisatsioon on $ 24.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BREAD ringlev varu? BREAD ringlev varu on 849.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREAD (ATH) hind? BREAD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BREAD madalaim (ATL) hind? BREAD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BREAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BREAD kauplemismaht on -- USD . Kas BREAD sel aastal kõrgemale ka suundub? BREAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREAD hinna ennustust

The Breadverse (BREAD) Olulised valdkonna uudised