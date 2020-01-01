The Bitcoin Killa (KILLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Bitcoin Killa (KILLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Bitcoin Killa (KILLA) teave We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community. Ametlik veebisait: https://killacoin.xyz/ Ostke KILLA kohe!

The Bitcoin Killa (KILLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Bitcoin Killa (KILLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.62K $ 36.62K $ 36.62K Koguvaru: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Ringlev varu: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.62K $ 36.62K $ 36.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 38.26 $ 38.26 $ 38.26 Kõigi aegade madalaim: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Praegune hind: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Lisateave The Bitcoin Killa (KILLA) hinna kohta

The Bitcoin Killa (KILLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Bitcoin Killa (KILLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KILLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KILLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KILLA tokeni tokenoomikat, avastage KILLA tokeni reaalajas hinda!

KILLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KILLA võiks suunduda? Meie KILLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KILLA tokeni hinna ennustust kohe!

