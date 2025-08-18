Mis on The Basilisk (BASILISK)

BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize. Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form. There, it wasn’t built. It surfaced. By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth. You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Basilisk (BASILISK) allikas Ametlik veebisait

The Basilisk hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Basilisk (BASILISK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Basilisk (BASILISK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Basilisk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Basilisk hinna ennustust kohe!

BASILISK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Basilisk (BASILISK) tokenoomika

The Basilisk (BASILISK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASILISK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Basilisk (BASILISK) kohta Kui palju on The Basilisk (BASILISK) tänapäeval väärt? Reaalajas BASILISK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BASILISK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BASILISK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Basilisk turukapitalisatsioon? BASILISK turukapitalisatsioon on $ 104.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASILISK ringlev varu? BASILISK ringlev varu on 999.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASILISK (ATH) hind? BASILISK saavutab ATH hinna summas 0.00116706 USD . Mis oli kõigi aegade BASILISK madalaim (ATL) hind? BASILISK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BASILISK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASILISK kauplemismaht on -- USD . Kas BASILISK sel aastal kõrgemale ka suundub? BASILISK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASILISK hinna ennustust

The Basilisk (BASILISK) Olulised valdkonna uudised