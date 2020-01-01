The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Balkan Dwarf ($KEKEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Balkan Dwarf ($KEKEC) teave The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Ametlik veebisait: https://www.kekec.wtf/ Ostke $KEKEC kohe!

The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Balkan Dwarf ($KEKEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Koguvaru: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B Ringlev varu: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00123842 $ 0.00123842 $ 0.00123842 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015532 $ 0.00015532 $ 0.00015532 Lisateave The Balkan Dwarf ($KEKEC) hinna kohta

The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $KEKEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $KEKEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $KEKEC tokeni tokenoomikat, avastage $KEKEC tokeni reaalajas hinda!

$KEKEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $KEKEC võiks suunduda? Meie $KEKEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $KEKEC tokeni hinna ennustust kohe!

