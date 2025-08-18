Mis on The Balkan Dwarf ($KEKEC)

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Balkan Dwarf ($KEKEC) allikas Ametlik veebisait

The Balkan Dwarf hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Balkan Dwarf ($KEKEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Balkan Dwarf ($KEKEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Balkan Dwarf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Balkan Dwarf hinna ennustust kohe!

$KEKEC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika

The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $KEKEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Balkan Dwarf ($KEKEC) kohta Kui palju on The Balkan Dwarf ($KEKEC) tänapäeval väärt? Reaalajas $KEKEC hind USD on 0.00016121 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $KEKEC/USD hind? $ 0.00016121 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $KEKEC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Balkan Dwarf turukapitalisatsioon? $KEKEC turukapitalisatsioon on $ 6.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $KEKEC ringlev varu? $KEKEC ringlev varu on 39.06B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $KEKEC (ATH) hind? $KEKEC saavutab ATH hinna summas 0.00123842 USD . Mis oli kõigi aegade $KEKEC madalaim (ATL) hind? $KEKEC nägi ATL hinda summas 0.00003707 USD . Milline on $KEKEC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $KEKEC kauplemismaht on -- USD . Kas $KEKEC sel aastal kõrgemale ka suundub? $KEKEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $KEKEC hinna ennustust

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Olulised valdkonna uudised