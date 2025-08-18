Rohkem infot ZOLA

ZOLA Hinnainfo

ZOLA Valge raamat

ZOLA Ametlik veebisait

ZOLA Tokenoomika

ZOLA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

The Baby Cheetah logo

The Baby Cheetah hind (ZOLA)

Loendis mitteolevad

1 ZOLA/USD reaalajas hind:

--
----
+2.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Baby Cheetah (ZOLA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:30:19 (UTC+8)

The Baby Cheetah (ZOLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002282
$ 0.00002282$ 0.00002282
24 h madal
$ 0.00002337
$ 0.00002337$ 0.00002337
24 h kõrge

$ 0.00002282
$ 0.00002282$ 0.00002282

$ 0.00002337
$ 0.00002337$ 0.00002337

$ 0.00264846
$ 0.00264846$ 0.00264846

$ 0.00002058
$ 0.00002058$ 0.00002058

+0.21%

+2.22%

+0.63%

+0.63%

The Baby Cheetah (ZOLA) reaalajas hind on $0.00002337. Viimase 24 tunni jooksul ZOLA kaubeldud madalaim $ 0.00002282 ja kõrgeim $ 0.00002337 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZOLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00264846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002058.

Lüliajalise tootluse osas on ZOLA muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +2.22% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Baby Cheetah (ZOLA) – turuteave

$ 23.37K
$ 23.37K$ 23.37K

--
----

$ 23.37K
$ 23.37K$ 23.37K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,044.0
999,814,044.0 999,814,044.0

The Baby Cheetah praegune turukapitalisatsioon on $ 23.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZOLA ringlev varu on 999.81M, mille koguvaru on 999814044.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.37K.

The Baby Cheetah (ZOLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Baby Cheetah ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Baby Cheetah ja USD hinnamuutus $ -0.0000209429.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Baby Cheetah ja USD hinnamuutus $ -0.0000214422.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Baby Cheetah ja USD hinnamuutus $ -0.00043760611242398433.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.22%
30 päeva$ -0.0000209429-89.61%
60 päeva$ -0.0000214422-91.75%
90 päeva$ -0.00043760611242398433-94.93%

Mis on The Baby Cheetah (ZOLA)

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Baby Cheetah (ZOLA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

The Baby Cheetah hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Baby Cheetah (ZOLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Baby Cheetah (ZOLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Baby Cheetah nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Baby Cheetah hinna ennustust kohe!

ZOLA kohalike valuutade suhtes

The Baby Cheetah (ZOLA) tokenoomika

The Baby Cheetah (ZOLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Baby Cheetah (ZOLA) kohta

Kui palju on The Baby Cheetah (ZOLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZOLA hind USD on 0.00002337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZOLA/USD hind?
Praegune hind ZOLA/USD on $ 0.00002337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Baby Cheetah turukapitalisatsioon?
ZOLA turukapitalisatsioon on $ 23.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZOLA ringlev varu?
ZOLA ringlev varu on 999.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOLA (ATH) hind?
ZOLA saavutab ATH hinna summas 0.00264846 USD.
Mis oli kõigi aegade ZOLA madalaim (ATL) hind?
ZOLA nägi ATL hinda summas 0.00002058 USD.
Milline on ZOLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZOLA kauplemismaht on -- USD.
Kas ZOLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZOLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOLA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:30:19 (UTC+8)

The Baby Cheetah (ZOLA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.