The AntiShifty logo

The AntiShifty hind ($ANTY)

Loendis mitteolevad

1 $ANTY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The AntiShifty ($ANTY) reaalajas hinnagraafik
The AntiShifty ($ANTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.75%

+0.39%

+0.39%

The AntiShifty ($ANTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ANTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ANTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00350201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ANTY muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.75% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The AntiShifty ($ANTY) – turuteave

$ 22.85K
$ 22.85K$ 22.85K

--
----

$ 22.85K
$ 22.85K$ 22.85K

999.75M
999.75M 999.75M

999,753,136.785845
999,753,136.785845 999,753,136.785845

The AntiShifty praegune turukapitalisatsioon on $ 22.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ANTY ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999753136.785845. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.85K.

The AntiShifty ($ANTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The AntiShifty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The AntiShifty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The AntiShifty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The AntiShifty ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.75%
30 päeva$ 0-23.56%
60 päeva$ 0-9.39%
90 päeva$ 0--

Mis on The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The AntiShifty ($ANTY) allikas

Ametlik veebisait

The AntiShifty hinna ennustus (USD)

Kui palju on The AntiShifty ($ANTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The AntiShifty ($ANTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The AntiShifty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The AntiShifty hinna ennustust kohe!

$ANTY kohalike valuutade suhtes

The AntiShifty ($ANTY) tokenoomika

The AntiShifty ($ANTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ANTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The AntiShifty ($ANTY) kohta

Kui palju on The AntiShifty ($ANTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ANTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ANTY/USD hind?
Praegune hind $ANTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The AntiShifty turukapitalisatsioon?
$ANTY turukapitalisatsioon on $ 22.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ANTY ringlev varu?
$ANTY ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ANTY (ATH) hind?
$ANTY saavutab ATH hinna summas 0.00350201 USD.
Mis oli kõigi aegade $ANTY madalaim (ATL) hind?
$ANTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ANTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ANTY kauplemismaht on -- USD.
Kas $ANTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ANTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ANTY hinna ennustust.
