Thats Crazy hind (CRAZY)

1 CRAZY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Thats Crazy (CRAZY) reaalajas hinnagraafik
Thats Crazy (CRAZY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00045882
$ 0.00045882$ 0.00045882

$ 0.00000514
$ 0.00000514$ 0.00000514

--

--

+8.51%

+8.51%

Thats Crazy (CRAZY) reaalajas hind on $0.00000781. Viimase 24 tunni jooksul CRAZY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00045882 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000514.

Lüliajalise tootluse osas on CRAZY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thats Crazy (CRAZY) – turuteave

$ 7.81K
$ 7.81K$ 7.81K

--
----

$ 7.81K
$ 7.81K$ 7.81K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,232.44
999,993,232.44 999,993,232.44

Thats Crazy praegune turukapitalisatsioon on $ 7.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRAZY ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993232.44. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.81K.

Thats Crazy (CRAZY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thats Crazy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thats Crazy ja USD hinnamuutus $ +0.0000001243.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thats Crazy ja USD hinnamuutus $ -0.0000003464.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thats Crazy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000001243+1.59%
60 päeva$ -0.0000003464-4.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Thats Crazy (CRAZY)

Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Thats Crazy (CRAZY) allikas

Ametlik veebisait

Thats Crazy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thats Crazy (CRAZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thats Crazy (CRAZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thats Crazy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thats Crazy hinna ennustust kohe!

CRAZY kohalike valuutade suhtes

Thats Crazy (CRAZY) tokenoomika

Thats Crazy (CRAZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thats Crazy (CRAZY) kohta

Kui palju on Thats Crazy (CRAZY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAZY hind USD on 0.00000781 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAZY/USD hind?
Praegune hind CRAZY/USD on $ 0.00000781. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thats Crazy turukapitalisatsioon?
CRAZY turukapitalisatsioon on $ 7.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAZY ringlev varu?
CRAZY ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAZY (ATH) hind?
CRAZY saavutab ATH hinna summas 0.00045882 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAZY madalaim (ATL) hind?
CRAZY nägi ATL hinda summas 0.00000514 USD.
Milline on CRAZY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAZY kauplemismaht on -- USD.
Kas CRAZY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAZY hinna ennustust.
Thats Crazy (CRAZY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

