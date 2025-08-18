Mis on Thats Crazy (CRAZY)

Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Thats Crazy (CRAZY) tokenoomika

Thats Crazy (CRAZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thats Crazy (CRAZY) kohta Kui palju on Thats Crazy (CRAZY) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAZY hind USD on 0.00000781 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAZY/USD hind? $ 0.00000781 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAZY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Thats Crazy turukapitalisatsioon? CRAZY turukapitalisatsioon on $ 7.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAZY ringlev varu? CRAZY ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAZY (ATH) hind? CRAZY saavutab ATH hinna summas 0.00045882 USD . Mis oli kõigi aegade CRAZY madalaim (ATL) hind? CRAZY nägi ATL hinda summas 0.00000514 USD . Milline on CRAZY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAZY kauplemismaht on -- USD . Kas CRAZY sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAZY hinna ennustust

