Rohkem infot TYSG

TYSG Hinnainfo

TYSG Ametlik veebisait

TYSG Tokenoomika

TYSG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ThankYouSonicGod logo

ThankYouSonicGod hind (TYSG)

Loendis mitteolevad

1 TYSG/USD reaalajas hind:

--
----
-16.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ThankYouSonicGod (TYSG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:05:35 (UTC+8)

ThankYouSonicGod (TYSG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-16.71%

-23.59%

-23.59%

ThankYouSonicGod (TYSG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TYSG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TYSGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TYSG muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -16.71% 24 tunni vältel -23.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ThankYouSonicGod (TYSG) – turuteave

$ 26.48K
$ 26.48K$ 26.48K

--
----

$ 26.48K
$ 26.48K$ 26.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ThankYouSonicGod praegune turukapitalisatsioon on $ 26.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TYSG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.48K.

ThankYouSonicGod (TYSG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ThankYouSonicGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ThankYouSonicGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ThankYouSonicGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ThankYouSonicGod ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-16.71%
30 päeva$ 0-68.44%
60 päeva$ 0-72.15%
90 päeva$ 0--

Mis on ThankYouSonicGod (TYSG)

Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ThankYouSonicGod (TYSG) allikas

Ametlik veebisait

ThankYouSonicGod hinna ennustus (USD)

Kui palju on ThankYouSonicGod (TYSG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ThankYouSonicGod (TYSG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ThankYouSonicGod nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ThankYouSonicGod hinna ennustust kohe!

TYSG kohalike valuutade suhtes

ThankYouSonicGod (TYSG) tokenoomika

ThankYouSonicGod (TYSG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYSG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ThankYouSonicGod (TYSG) kohta

Kui palju on ThankYouSonicGod (TYSG) tänapäeval väärt?
Reaalajas TYSG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TYSG/USD hind?
Praegune hind TYSG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ThankYouSonicGod turukapitalisatsioon?
TYSG turukapitalisatsioon on $ 26.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TYSG ringlev varu?
TYSG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYSG (ATH) hind?
TYSG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TYSG madalaim (ATL) hind?
TYSG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TYSG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TYSG kauplemismaht on -- USD.
Kas TYSG sel aastal kõrgemale ka suundub?
TYSG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYSG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:05:35 (UTC+8)

ThankYouSonicGod (TYSG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.