Thank You Abstract God (TYAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thank You Abstract God (TYAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thank You Abstract God (TYAG) teave The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Ametlik veebisait: https://abstractgod.xyz/ Ostke TYAG kohe!

Thank You Abstract God (TYAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thank You Abstract God (TYAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 547.88K $ 547.88K $ 547.88K Koguvaru: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Ringlev varu: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 547.88K $ 547.88K $ 547.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055272 $ 0.00055272 $ 0.00055272 Lisateave Thank You Abstract God (TYAG) hinna kohta

Thank You Abstract God (TYAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thank You Abstract God (TYAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TYAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TYAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TYAG tokeni tokenoomikat, avastage TYAG tokeni reaalajas hinda!

TYAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TYAG võiks suunduda? Meie TYAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TYAG tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel

