The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thank You Abstract God (TYAG) kohta Kui palju on Thank You Abstract God (TYAG) tänapäeval väärt? Reaalajas TYAG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TYAG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TYAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Thank You Abstract God turukapitalisatsioon? TYAG turukapitalisatsioon on $ 699.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TYAG ringlev varu? TYAG ringlev varu on 991.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYAG (ATH) hind? TYAG saavutab ATH hinna summas 0.00192185 USD . Mis oli kõigi aegade TYAG madalaim (ATL) hind? TYAG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TYAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TYAG kauplemismaht on -- USD . Kas TYAG sel aastal kõrgemale ka suundub? TYAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYAG hinna ennustust

