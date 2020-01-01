Thales AI (THALES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thales AI (THALES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thales AI (THALES) teave Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Ametlik veebisait: https://thalesai.net/home Ostke THALES kohe!

Thales AI (THALES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thales AI (THALES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.39K $ 39.39K $ 39.39K Koguvaru: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Ringlev varu: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.39K $ 39.39K $ 39.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03144888 $ 0.03144888 $ 0.03144888 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Thales AI (THALES) hinna kohta

Thales AI (THALES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thales AI (THALES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THALES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THALES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THALES tokeni tokenoomikat, avastage THALES tokeni reaalajas hinda!

