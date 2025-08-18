Rohkem infot THALES

Thales AI logo

Thales AI hind (THALES)

Loendis mitteolevad

1 THALES/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
USD
Thales AI (THALES) reaalajas hinnagraafik
Thales AI (THALES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

-5.01%

-1.13%

-1.13%

Thales AI (THALES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul THALES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. THALESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03144888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on THALES muutunud +0.95% viimase tunni jooksul, -5.01% 24 tunni vältel -1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thales AI (THALES) – turuteave

$ 40.12K
$ 40.12K$ 40.12K

--
----

$ 40.12K
$ 40.12K$ 40.12K

999.71M
999.71M 999.71M

999,710,560.323039
999,710,560.323039 999,710,560.323039

Thales AI praegune turukapitalisatsioon on $ 40.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THALES ringlev varu on 999.71M, mille koguvaru on 999710560.323039. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.12K.

Thales AI (THALES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thales AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thales AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thales AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thales AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.01%
30 päeva$ 0+11.63%
60 päeva$ 0-29.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Thales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Thales AI (THALES) allikas

Ametlik veebisait

Thales AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thales AI (THALES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thales AI (THALES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thales AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thales AI hinna ennustust kohe!

THALES kohalike valuutade suhtes

Thales AI (THALES) tokenoomika

Thales AI (THALES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THALES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thales AI (THALES) kohta

Kui palju on Thales AI (THALES) tänapäeval väärt?
Reaalajas THALES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THALES/USD hind?
Praegune hind THALES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thales AI turukapitalisatsioon?
THALES turukapitalisatsioon on $ 40.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THALES ringlev varu?
THALES ringlev varu on 999.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THALES (ATH) hind?
THALES saavutab ATH hinna summas 0.03144888 USD.
Mis oli kõigi aegade THALES madalaim (ATL) hind?
THALES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on THALES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THALES kauplemismaht on -- USD.
Kas THALES sel aastal kõrgemale ka suundub?
THALES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THALES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.