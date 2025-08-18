Mis on Thales (THALES)

Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.

Üksuse Thales (THALES) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Thales (THALES) tokenoomika

Thales (THALES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THALES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thales (THALES) kohta Kui palju on Thales (THALES) tänapäeval väärt? Reaalajas THALES hind USD on 0.211605 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune THALES/USD hind? $ 0.211605 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind THALES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Thales turukapitalisatsioon? THALES turukapitalisatsioon on $ 13.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on THALES ringlev varu? THALES ringlev varu on 62.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim THALES (ATH) hind? THALES saavutab ATH hinna summas 3.75 USD . Mis oli kõigi aegade THALES madalaim (ATL) hind? THALES nägi ATL hinda summas 0.094149 USD . Milline on THALES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine THALES kauplemismaht on -- USD . Kas THALES sel aastal kõrgemale ka suundub? THALES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THALES hinna ennustust

