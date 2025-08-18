Rohkem infot THALES

Thales hind (THALES)

$0.21159
+1.50%1D
Thales (THALES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:01:56 (UTC+8)

Thales (THALES) hinna teave (USD)

Thales (THALES) reaalajas hind on $0.211605. Viimase 24 tunni jooksul THALES kaubeldud madalaim $ 0.207852 ja kõrgeim $ 0.215571 näitab aktiivset turu volatiivsust. THALESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.75 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.094149.

Lüliajalise tootluse osas on THALES muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +1.57% 24 tunni vältel +16.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thales (THALES) – turuteave

Thales praegune turukapitalisatsioon on $ 13.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. THALES ringlev varu on 62.68M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.16M.

Thales (THALES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thales ja USD hinnamuutus $ +0.00328051.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thales ja USD hinnamuutus $ +0.0306661140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thales ja USD hinnamuutus $ +0.0935388899.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thales ja USD hinnamuutus $ +0.08157646850879553.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00328051+1.57%
30 päeva$ +0.0306661140+14.49%
60 päeva$ +0.0935388899+44.20%
90 päeva$ +0.08157646850879553+62.74%

Mis on Thales (THALES)

Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Thales hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thales (THALES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thales (THALES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thales nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thales hinna ennustust kohe!

THALES kohalike valuutade suhtes

Thales (THALES) tokenoomika

Thales (THALES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THALES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thales (THALES) kohta

Kui palju on Thales (THALES) tänapäeval väärt?
Reaalajas THALES hind USD on 0.211605 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THALES/USD hind?
Praegune hind THALES/USD on $ 0.211605. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thales turukapitalisatsioon?
THALES turukapitalisatsioon on $ 13.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THALES ringlev varu?
THALES ringlev varu on 62.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THALES (ATH) hind?
THALES saavutab ATH hinna summas 3.75 USD.
Mis oli kõigi aegade THALES madalaim (ATL) hind?
THALES nägi ATL hinda summas 0.094149 USD.
Milline on THALES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THALES kauplemismaht on -- USD.
Kas THALES sel aastal kõrgemale ka suundub?
THALES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THALES hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:01:56 (UTC+8)

