Thala APT hind (THAPT)

1 THAPT/USD reaalajas hind:

$4.58
$4.58$4.58
-2.50%1D
USD
Thala APT (THAPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:40 (UTC+8)

Thala APT (THAPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.58
$ 4.58$ 4.58
24 h madal
$ 4.93
$ 4.93$ 4.93
24 h kõrge

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

$ 4.93
$ 4.93$ 4.93

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-1.10%

-2.57%

-2.74%

-2.74%

Thala APT (THAPT) reaalajas hind on $4.58. Viimase 24 tunni jooksul THAPT kaubeldud madalaim $ 4.58 ja kõrgeim $ 4.93 näitab aktiivset turu volatiivsust. THAPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.76.

Lüliajalise tootluse osas on THAPT muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thala APT (THAPT) – turuteave

$ 32.46M
$ 32.46M$ 32.46M

--
----

$ 32.46M
$ 32.46M$ 32.46M

7.08M
7.08M 7.08M

7,075,140.2
7,075,140.2 7,075,140.2

Thala APT praegune turukapitalisatsioon on $ 32.46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. THAPT ringlev varu on 7.08M, mille koguvaru on 7075140.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.46M.

Thala APT (THAPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thala APT ja USD hinnamuutus $ -0.121138091409675.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thala APT ja USD hinnamuutus $ -0.5732227240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thala APT ja USD hinnamuutus $ +0.1941681840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thala APT ja USD hinnamuutus $ -0.687221946775243.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.121138091409675-2.57%
30 päeva$ -0.5732227240-12.51%
60 päeva$ +0.1941681840+4.24%
90 päeva$ -0.687221946775243-13.04%

Mis on Thala APT (THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

Üksuse Thala APT (THAPT) allikas

Ametlik veebisait

Thala APT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thala APT (THAPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thala APT (THAPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thala APT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thala APT hinna ennustust kohe!

THAPT kohalike valuutade suhtes

Thala APT (THAPT) tokenoomika

Thala APT (THAPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THAPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thala APT (THAPT) kohta

Kui palju on Thala APT (THAPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas THAPT hind USD on 4.58 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THAPT/USD hind?
Praegune hind THAPT/USD on $ 4.58. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thala APT turukapitalisatsioon?
THAPT turukapitalisatsioon on $ 32.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THAPT ringlev varu?
THAPT ringlev varu on 7.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THAPT (ATH) hind?
THAPT saavutab ATH hinna summas 19.21 USD.
Mis oli kõigi aegade THAPT madalaim (ATL) hind?
THAPT nägi ATL hinda summas 3.76 USD.
Milline on THAPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THAPT kauplemismaht on -- USD.
Kas THAPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
THAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THAPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:51:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.