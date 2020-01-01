TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TgMetrics (TGMETRICS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TgMetrics (TGMETRICS) teave TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Ametlik veebisait: https://tgmetrics.ai Ostke TGMETRICS kohe!

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TgMetrics (TGMETRICS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 433.45K $ 433.45K $ 433.45K Koguvaru: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Ringlev varu: $ 879.30M $ 879.30M $ 879.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 492.60K $ 492.60K $ 492.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00020944 $ 0.00020944 $ 0.00020944 Praegune hind: $ 0.00049172 $ 0.00049172 $ 0.00049172 Lisateave TgMetrics (TGMETRICS) hinna kohta

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TGMETRICS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TGMETRICS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TGMETRICS tokeni tokenoomikat, avastage TGMETRICS tokeni reaalajas hinda!

TGMETRICS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TGMETRICS võiks suunduda? Meie TGMETRICS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TGMETRICS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!