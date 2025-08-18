Mis on TgMetrics (TGMETRICS)

TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.

Üksuse TgMetrics (TGMETRICS) allikas Ametlik veebisait

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TgMetrics (TGMETRICS) kohta Kui palju on TgMetrics (TGMETRICS) tänapäeval väärt? Reaalajas TGMETRICS hind USD on 0.00044278 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TGMETRICS/USD hind? $ 0.00044278 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TGMETRICS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TgMetrics turukapitalisatsioon? TGMETRICS turukapitalisatsioon on $ 389.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TGMETRICS ringlev varu? TGMETRICS ringlev varu on 879.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TGMETRICS (ATH) hind? TGMETRICS saavutab ATH hinna summas 0.00205552 USD . Mis oli kõigi aegade TGMETRICS madalaim (ATL) hind? TGMETRICS nägi ATL hinda summas 0.00020944 USD . Milline on TGMETRICS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TGMETRICS kauplemismaht on -- USD . Kas TGMETRICS sel aastal kõrgemale ka suundub? TGMETRICS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TGMETRICS hinna ennustust

