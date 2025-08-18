Rohkem infot TGMETRICS

TgMetrics hind (TGMETRICS)

1 TGMETRICS/USD reaalajas hind:

$0.00044019
$0.00044019$0.00044019
-12.80%1D
USD
TgMetrics (TGMETRICS) reaalajas hinnagraafik
TgMetrics (TGMETRICS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00043938
24 h madal
$ 0.00051071
24 h kõrge

$ 0.00043938
$ 0.00051071
$ 0.00205552
$ 0.00020944
-1.35%

-12.32%

-4.46%

-4.46%

TgMetrics (TGMETRICS) reaalajas hind on $0.00044278. Viimase 24 tunni jooksul TGMETRICS kaubeldud madalaim $ 0.00043938 ja kõrgeim $ 0.00051071 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGMETRICSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00205552 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00020944.

Lüliajalise tootluse osas on TGMETRICS muutunud -1.35% viimase tunni jooksul, -12.32% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TgMetrics (TGMETRICS) – turuteave

$ 389.02K
--
$ 442.11K
879.30M
999,304,677.202659
TgMetrics praegune turukapitalisatsioon on $ 389.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TGMETRICS ringlev varu on 879.30M, mille koguvaru on 999304677.202659. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 442.11K.

TgMetrics (TGMETRICS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TgMetrics ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TgMetrics ja USD hinnamuutus $ +0.0002264438.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TgMetrics ja USD hinnamuutus $ +0.0000144789.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TgMetrics ja USD hinnamuutus $ -0.0005864733991024394.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.32%
30 päeva$ +0.0002264438+51.14%
60 päeva$ +0.0000144789+3.27%
90 päeva$ -0.0005864733991024394-56.98%

Mis on TgMetrics (TGMETRICS)

TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.

Üksuse TgMetrics (TGMETRICS) allikas

Ametlik veebisait

TgMetrics hinna ennustus (USD)

Kui palju on TgMetrics (TGMETRICS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TgMetrics (TGMETRICS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TgMetrics nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TgMetrics hinna ennustust kohe!

TGMETRICS kohalike valuutade suhtes

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika

TgMetrics (TGMETRICS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGMETRICS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TgMetrics (TGMETRICS) kohta

Kui palju on TgMetrics (TGMETRICS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TGMETRICS hind USD on 0.00044278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TGMETRICS/USD hind?
Praegune hind TGMETRICS/USD on $ 0.00044278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TgMetrics turukapitalisatsioon?
TGMETRICS turukapitalisatsioon on $ 389.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TGMETRICS ringlev varu?
TGMETRICS ringlev varu on 879.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TGMETRICS (ATH) hind?
TGMETRICS saavutab ATH hinna summas 0.00205552 USD.
Mis oli kõigi aegade TGMETRICS madalaim (ATL) hind?
TGMETRICS nägi ATL hinda summas 0.00020944 USD.
Milline on TGMETRICS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TGMETRICS kauplemismaht on -- USD.
Kas TGMETRICS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TGMETRICS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TGMETRICS hinna ennustust.
