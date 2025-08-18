Rohkem infot TETU

2025-08-18

TETU (TETU) hinna teave (USD)

TETU (TETU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TETU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TETUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.130148 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TETU muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TETU (TETU) – turuteave

TETU praegune turukapitalisatsioon on $ 348.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TETU ringlev varu on 484.74M, mille koguvaru on 518984508.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.79K.

TETU (TETU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TETU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TETU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TETU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TETU ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-0.63%
30 päeva$ 0-9.46%
60 päeva$ 0-24.33%
90 päeva$ 0--

Mis on TETU (TETU)

Tetu is a DeFi application built on Polygon that implements automated yield farming strategies in order to provide investors with a safe and secure method of receiving high yield on their investments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

TETU hinna ennustus (USD)

Kui palju on TETU (TETU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TETU (TETU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TETU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TETU hinna ennustust kohe!

TETU (TETU) tokenoomika

TETU (TETU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TETU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TETU (TETU) kohta

Kui palju on TETU (TETU) tänapäeval väärt?
Reaalajas TETU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TETU/USD hind?
Praegune hind TETU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TETU turukapitalisatsioon?
TETU turukapitalisatsioon on $ 348.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TETU ringlev varu?
TETU ringlev varu on 484.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TETU (ATH) hind?
TETU saavutab ATH hinna summas 0.130148 USD.
Mis oli kõigi aegade TETU madalaim (ATL) hind?
TETU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TETU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TETU kauplemismaht on -- USD.
Kas TETU sel aastal kõrgemale ka suundub?
TETU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TETU hinna ennustust.
