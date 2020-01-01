Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tether Gold Tokens (XAUT0) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tether Gold Tokens (XAUT0) teave Ametlik veebisait: https://gold.usdt0.to/transfer Valge raamat: https://usdt0.gitbook.io/xaut0 Ostke XAUT0 kohe!

Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tether Gold Tokens (XAUT0) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Koguvaru: $ 184.47B $ 184.47B $ 184.47B Ringlev varu: $ 749.36 $ 749.36 $ 749.36 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 607.02T $ 607.02T $ 607.02T Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,596.03 $ 3,596.03 $ 3,596.03 Kõigi aegade madalaim: $ 3,209.55 $ 3,209.55 $ 3,209.55 Praegune hind: $ 3,329.34 $ 3,329.34 $ 3,329.34 Lisateave Tether Gold Tokens (XAUT0) hinna kohta

Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAUT0 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAUT0 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAUT0 tokeni tokenoomikat, avastage XAUT0 tokeni reaalajas hinda!

XAUT0 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAUT0 võiks suunduda? Meie XAUT0 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAUT0 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!